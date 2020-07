Gallerie Liguria

''Superata la fase critica dei controlli, nessun rischio di riaperture ritardate oltre l’orario notturno''. Autostrade per l'Italia lancia messaggi rassicuranti agli automobilisti che transiteranno in Liguria durante il week end del 18-19 luglio e nei giorni seguenti. In una nota ufficiale, il concessionario annuncia che "si è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure". In particolare, Aspi ha completato le verifiche nei tratti che non consentivano scambi di carreggiata, nei giorni scorsi soggetti a chiusure più lunghe del previsto e causa di forti disagi al traffico locale.

65 tunnel sotto osservazione. Dalla prossima settimana, fa sapere Autostrade, si assisterà a una "progressiva diminuzione dei cantieri": il gestore ha già effettuato lo smontaggio delle onduline su circa l’80% delle gallerie. Ne restano 65 da ispezionare - tutte percorribili in entrambe i sensi di marcia al momento dei lavori - e le operazioni saranno terminate entro la fine di luglio da una task force di 1.200 tecnici al lavoro 24 ore su 24. Il flusso di veicoli verrà garantito con dei bypass fissi: si esclude la chiusura diurna delle tratte interessate.

Domani tre nuove riaperture. Sta dunque arrivando a conclusione il piano di controlli e lavori effettuato sulla Liguria e su tutta la rete autostradale nazionale da Aspi sulla base delle prescrizioni del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Entro domani, sabato 18 luglio, è prevista la riapertura di ulteriori tre gallerie chiuse a seguito degli interventi: Monte Castelletti Est sulla A12, Monreale Nord sulla A7, Ri Basso Ovest sulla A12, mentre le restanti undici apriranno entro la fine del mese.