Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è dichiarato disponibile "ad attivare un percorso di verifica dei danni conseguenti ai rallentamenti sulle autostrade liguri": lo ha detto la ministra Paola De Micheli a margine della presentazione del bilancio sociale dell'Enac.



Incontro in vista. ''Mi auguro di poter ricostruire un percorso per una valutazione oggettiva del danno e che poi si possa arrivare a una soluzione per le imprese che hanno sofferto per questi cantieri'', ha aggiunto la titolare del Mit. Presto, De Micheli incontrerà una delegazione del comitato Salviamo Genova e la Liguria per discutere delle conseguenze economiche generate dai cantieri allestiti per i controlli sulle gallerie imposti dal ministero ad Autostrade per l'Italia: il comitato, che è composto da associazioni e cittadini, aveva calcolato nei giorni scorsi una perdita mensile di un miliardo di euro per l'intera l'economia regionale.

Aspi: ''Ispezioni concluse entro oggi''. D'altronde, le difficoltà non sono ancora risolte: sull'A12 si sono registrati quattro chilometri di coda tra Recco e Genova est, in direzione Genova; sull'A10 tre chilometri tra Varazze e Arenzano; sull'A7 tre chilometri di incolonnamenti in direzione Milano tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A12 Genova-Livorno; sull'A12, coda di due chilometri in direzione Genova, Genova est e il bivio A12/A7 Milano-Genova. Aspi ha annunciato per oggi la fine delle ispezioni nelle 285 gallerie della Liguria, pronosticando un ritorno alla normalità per il traffico entro il 2 agosto.

Il nuovo assetto della concessionaria. Proprio il cronoprogramma dei lavori è al centro di contrasti tra il ministero delle Infrastrutture e Aspi, con il Mit che ha contestato in una lettera il mancato rispetto delle tempistiche (28 luglio, secondo il ministero) e pare intenzionato a formalizzare una richiesta di risarcimento alla concessionaria. La ministra De Micheli si è poi espressa riguardo l'accordo sul nuovo assetto societario di Aspi, che dovrebbe essere raggiunto in tempi brevi: ''Ovviamente c'è una trattativa, ma credo che la svolta vera sia stata quella del riposizionamento dello Stato nel suo ruolo di garante e controllore, deciso dal Consiglio dei ministri", ha spiegato De Micheli.