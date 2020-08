Regno Unito

Il governo inglese lancia un ambizioso programma di investimenti da 27,4 miliardi di sterline, pari a circa 30,3 miliardi di euro, destinato alla rete stradale e autostradale nazionale. Inizialmente annunciato a marzo e poi posticipato a causa dell'emergenza sanitaria, il progetto punta a migliorare la sicurezza sulle strade, ma anche a renderle più adatte ai volumi di traffico attuali.

Un tunnel sotto il Tamigi e una ristrutturazione delle vie principali. Oltre alla manutenzione, alla riparazione e all'ampliamento di carreggiata di alcune sezioni è previsto anche un tunnel sotto il Tamigi per collegare l'Essex con il Kent, inoltre gli investimenti saranno destinati sia alle autostrade, sia alle principali strade statali. Il programma prevede la stesura di circa 8.000 km di asfalto, l'aggiunta di nuove barriere di sicurezza su circa 1.600 km di percorso e la manutenzione straordinaria di 170 ponti; inoltre sono stati stanziati fondi anche per la creazione di piste ciclabili, tracciati pedonali e di lavori di consolidamento del terreno in zone turistiche e archeologiche. Il programma coinvolgerà circa 64.000 addetti, ma non sono stati indicati dei veri e propri tempi di realizzazione delle opere.

In Italia previsti 7 miliardi. La tragedia del Ponte Morandi ha drammaticamente messo in luce le condizioni di precarietà della nostra rete, risalente in gran parte al periodo compreso tra la fine degli anni 50 e la metà dei 70: le conseguenti ispezioni, necessarie per garantire sicurezza agli utenti, hanno evidenziato criticità importanti in molte infrastrutture, a partire da ponti, viadotti e gallerie. Già quest’estate il programma di controlli e di primi interventi ha messo in ginocchio la viabilità, soprattutto in Liguria: ma i disagi sono inevitabilmente destinati a continuare, man mano che verrà attuato il piano d’interventi straordinari, del valore di almeno 7 miliardi di euro, che fa parte dell’accordo di massima siglato tra governo e Autostrade per l’Italia. Un agreement che, com’è noto, prevede un completo cambio di azionariato per la società, che gestisce oltre 3.000 km della nostra rete a pedaggio, con l’ingresso nella proprietà di soggetti pubblici (come la Cassa Depositi e Prestiti) e di investitori privati differenti da quelli attuali (facenti riferimento alle holding della famiglia Benetton). Un piano, però, che dopo gli annunci precedenti l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova, stenta tuttora a decollare.