Coronavirus

Le regole per le zone arancioni. Il passaggio da zona rossa ad arancione consentirà ai cittadini residenti in Calabria, Lombardia e Piemonte di avere una maggiore libertà di spostamento all'interno dei confini comunali. Rimane vietato, salvo che per comprovati motivi di lavoro, di studio, di necessità o di salute, uscire dal proprio comune di residenza e, dunque, anche varcare i confini regionali: il governo raccomanda inoltre di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari nell'arco della giornata. Nelle zone arancioni per bar e ristoranti - così come per musei, mostre, palestre, piscine, teatri, sale scommesse e cinema - è imposta la chiusura sette giorni su sette: l'asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non sono previste restrizioni. I centri commerciali resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, mentre per gli istituti superiori e le università è prevista la didattica a distanza, a differenza delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Sui mezzi pubblici la capacità è limitata al 50% dei posti disponibili.

Le regole per le zone gialle. Anche nelle zone gialle - Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto e Provincia autonoma di Trento - è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita dai confini regionali, salvo che per le esigenze sopracitate. In questo caso è però possibile viaggiare all'interno del territorio per gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza. È inoltre consentito il rientro al proprio domicilio o abitazione, ma rimane anche in questo caso vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, sempre salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità, di salute o di studio o per usufruire di servizi non sospesi e disponibili all'interno del proprio comune. L'autocertificazione non è necessaria per circolare all'interno del comune di residenza, ma deve essere portata con sé in caso si debbano varcare i confini regionali ed entrare all'interno di una delle zone rosse o arancioni. Anche in questo caso i centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi, mentre i bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18.