Prosegue il “Piano #bastabuche” di Anas (Gruppo FS Italiane) per l’esecuzione di lavori di manutenzione e pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione: giunto alla sua nona tranche, il programma ha consentito finora di pavimentare 40.000 km di corsie, per un valore vicino ai 3 miliardi di euro.

380 milioni di euro. Con i 76 bandi pubblicati ieri, 12 luglio, sulla Gazzetta Ufficiale, l’Anas mette sul piatto altri 380 milioni di euro (5 milioni a bando) e punta a risanare la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su 5.000 km di rete. Dell’operazione beneficeranno anche le strade rientrate sotto la gestione dell'azienda dagli enti locali tra il 2019 e aprile 2021.

Le isole in prima fila. Saranno le strade di Sicilia e Sardegna a ricevere le risorse maggiori, rispettivamente 45 e 35 milioni di euro: un segnale concreto a favore delle aree meridionali della Penisola. Chiude il podio la Lombardia, con 30 milioni di euro. A seguire le altre regioni con importi che vanno da 25 a 5 milioni di euro (fanalino di coda, la Liguria). Spiccano i 15 milioni per la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Basilicata, Calabria e Campania, che si aggiungono così alle già rilevanti risorse messe a disposizione per le tre singole regioni.

Stop ai rattoppi. La strategia, spiegano quelli dell'Anas, è volta a “migliorare la mobilità del Paese, garantendo la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente con interventi mirati a superare la logica del rattoppo temporaneo”.

Accordo quadro per quattro anni. Gli appalti - si legge nella nota diffusa dall’azienda - avranno durata quadriennale e “saranno attivati mediante un accordo quadro, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione”. Le imprese interessate dovranno inviare le offerte digitali e la documentazione richiesta sul Portale Acquisti Anas, entro le 12:00 di martedì 27 luglio 2021.