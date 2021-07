Osservatorio Anas

Un aumento del 13% su maggio e del 15% rispetto a giugno 2020. Sono questi i principali dati rilevati dall’Osservatorio del Traffico dell'Anas (società del gruppo FS), che fotografano una buona ripresa della circolazione sull’intera rete gestita dall'azienda.

In partenza per le vacanze. I fattori da tenere in considerazione nella lettura delle cifre sono due: da un lato, l’incremento dell’Indice di Mobilità Rilevata (Imr) si avvantaggia dei primi spostamenti per le ferie; dall’altro, il via libera agli spostamenti dovuto alla classificazione come zona bianca dell'intera penisola. Non a caso, lo stesso Osservatorio ha sottolineato che “comparando il mese appena trascorso con il giugno 2019, era precovid, si rileva come l’Indice di Mobilità Rilevata sia cresciuto del 12% sulla rete delle arterie principali e del 9% sull’intera rete Anas”.

L’Imr vola al Sud e nelle isole. A livello regionale, rispetto al mese scorso, è il Meridione a guidare la classifica, con un aumento del 16%. Spiccano i valori dell’Imr in Sicilia, con più 22 punti percentuali, e della Sardegna (+16%).

Riprende anche il traffico pesante. Sul fronte dei veicoli pesanti, infine, il traffico è cresciuto sia rispetto al mese precedente (+9%), sia su giugno 2020 (+17%), attestandosi all’incirca sui medesimi valori di giugno 2019, con un decremento di appena un punto percentuale.