Le motivazioni. Tale decisione è stata presa non solo considerando il prevedibile aumento dei flussi stagionale, ma anche in virtù dell’evoluzione della crisi sanitaria: “Per la mobilità estiva del 2021, alla luce anche della graduale uscita dal contesto pandemico, Anas prevede che gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese privilegiando la mobilità su gomma” spiega la società in una nota “contribuendo ad un sensibile incremento del traffico sulle strade rispetto agli anni precedenti, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio”.

Aspi, stop ai lavori nei weekend sulla rete ligure. Un’iniziativa analoga è stata annunciata giorni fa anche da Autostrade per l’Italia, incentrata in particolare sulle autostrade liguri, la cui rete è costellata di interventi che generano lunghe code e rallentamenti. Nello specifico, il direttore del Tronco di Genova, Francesco Sapio, ha dichiarato che la società sospenderà i cantieri il Liguria nei week-end fino a settembre-ottobre, e che nel frattempo non ne aprirà di nuovi, portando a termine le opere in corso nei giorni infrasettimanali.