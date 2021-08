A partire dal 1 ottobre 2021, il Comune di Milano aderirà alla sperimentazione di “MoVe-In” (acronimo di "Monitoraggio Veicoli Inquinanti"), un sistema adottato da Regione Lombardia che permette il monitoraggio dei veicoli più inquinanti. Nello specifico, l'Amministrazione del capoluogo meneghino ha deciso di provare questo nuovo dispositivo all’interno dell’Area B, ossia la Ztl che limita l’uso dei veicoli più datati dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

Deroghe in base ai chilometri percorsi. Con l’introduzione di questa soluzione, i proprietari di vetture benzina Euro 0 e 1 oppure diesel Euro 0, 1, 2 e 3 potranno accedere all’Area B scegliendo tra due tipologie di deroghe: la prima (già in vigore) permette cinque giorni all’anno di ingressi liberi per i non residenti a Milano, che salgono a 25 per i residenti; la seconda, resa possibile da MoVe-In, imporrà invece un chilometraggio massimo. In quest’ultimo caso sono previste gradualità sul numero di chilometri percorribili in relazione al tipo di veicolo posseduto e in proporzione alle tabelle definite dalla Regione: una vettura diesel Euro 3, per esempio, potrà percorrere fino a 1.500 km/anno, che scendono a 600 per un’auto Euro 2 a gasolio. I veicoli più inquinanti, ossia gli Euro 1 e 0 (diesel o benzina), potranno invece percorrere fino a 300 e 200 km/anno rispettivamente.

Serve la scatola nera. Il monitoraggio e il conteggio dei chilometri vengono effettuati tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24. Per aderire alla sperimentazione, il proprietario dell'auto dovrà iscriversi alla piattaforma regionale e installare una scatola nera, che registrerà i chilometri percorsi. Una volta attraversati i varchi dell'Area B, le informazioni raccolte dai dispositivi a brodo delle vetture si incroceranno con le immagini delle videocamere, rendendo possibile un controllo preciso e puntuale. L’Amministrazione meneghina ha inoltre confermato che resta in vigore anche la deroga che permette l’ingresso in Area B dei veicoli diesel Euro 4, la quale durerà fino alla fine dell’emergenza legata al coronavirus.