L’Anas ha lanciato un piano per il miglioramento della sicurezza della propria rete stradale che prevede 35 bandi relativi a 54 lotti, corrispondenti a un valore di 650 milioni di euro: i lavori riguarderanno l’installazione di nuove barriere di protezione, la sistemazione di pareti rocciose e il risanamento di ponti, viadotti e gallerie. Uno dei bandi, per il valore di 150 milioni di euro, riguarderà la produzione, la fornitura e la posa in opera della nuova barriera dell’Anas nelle configurazioni spartitraffico e bordo ponti; un altro, da 160 milioni, sarà relativo a lavori di sistemazione di versanti rocciosi e alla protezione delle strade su cui insistono.

Le altre opere. Di particolare importanza è il bando relativo alla realizzazione e al risanamento strutturale e impiantistico delle gallerie presenti sulla rete dell’Anas. Dell’importo complessivo, 12 milioni di euro saranno destinati a Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia; 10 milioni a Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Sardegna. A questi si aggiungeranno i bandi riguardanti la posa in opera di barriere stradali metalliche e il risanamento di ponti e viadotti, ripartiti tra le strutture territoriali dell’Anas di Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. L’Anas intende stipulare, sulla base degli esisti delle gare, degli accordi quadro per ciascuno dei lotti, in modo da poter procedere tempestivamente ai lavori.