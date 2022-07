Monopattini - Boom di incidenti nel 2021

La lettura dei dati sugli incidenti stradali nel 2021 elaborati da Aci e Istat fa emergere un aspetto preoccupante: gli eventi che hanno visto coinvolti i monopattini elettrici, infatti, sono quasi quadriplicati, passando dai 564 dell’anno precedente a 2.101. I sinistri hanno provocato 1.980 feriti, 1.903 dei quali conducenti, 77 passeggeri, 127 pedoni (investiti dai mezzi) e dieci vittime (una delle quali era un pedone). Numeri che giustificano l’allarme e le proposte, avanzate nei mesi scorsi da alcuni sindaci, dalla Regione Lombardia e dall’Aci, d’introdurre norme più severe, a partire dall’obbligo del casco anche per gli utenti maggiorenni e di assicurazione.

Crescita importante. La “mobilità dolce”, come viene spesso impropriamente definita da amministratori locali che ne sono i fautori più accaniti, ha conosciuto negli ultimi anni un vero e proprio boom, che però va a sua volta analizzato. L’Istat, infatti, segnala come lo scorso anni siano stati più di 35 mila i monopattini in sharing diffusi nel nostro Paese, con percorrenze complessive superiori ai 7,4 milioni di chilometri; un’indagine condotta dall’Aci nel 2021, però, rivela come soltanto il 13% dei loro utilizzatori utilizzasse in precedenza per i propri spostamenti l’auto, mentre la stragrande maggioranza si muoveva a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. I benefici per il traffico, quindi, sono stati molto limitati, a dispetto delle teorie più diffuse sulla mobilità; tanto che, nel 2021, i dati d’impiego delle auto private nelle aree cittadine sono tornati ai livelli precedenti la pandemia.

Problema sicurezza. I rischi evidenziati non riguardano, però, soltanto, i monopattini: secondo le statistiche Aci-Istat, infatti, nel 2021 le e-bike (biciclette a pedalata assistita) sono state coinvolte in 691 incidenti (erano stati 240 nel 2020), con 13 vittime (contro le precedenti sei). In totale, tutte le biciclette (elettriche e no) sono state coinvolte in 16.448 incidenti, che hanno causato 219 vittime.