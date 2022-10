Anas - Indetti i bandi per monitorare ponti e viadotti

L’Anas ha dato il via ad altre due delle cinque gare previste (una delle quali già conclusa in luglio) per assegnare il monitoraggio tramite sensori di mille tra ponti e viadotti presenti sulla propria rete nel quadro del programma Structural health monitoring che prevede investimenti per 275 milioni di euro, finanziati dal Fondo complementare connesso al Pnrr. Lo scopo è sorvegliare la rete stradale valutando le condizioni attuali e quelle future delle parti che compongono le infrastrutture, così da poter definire le attività di manutenzione e i relativi tempi e costi. La piattaforma di monitoraggio ideata comprende l’installazione di sistemi locali di rilevazione dei parametri d’interesse, l’applicazione a tali parametri di algoritmi di analisi e la realizzazione di un sistema centralizzato che consenta di monitorare e gestire a livello nazionale i dati tecnici raccolti.

Il piano. Il programma Shm dell’Anas prevede, dunque, la messa a punto di un sistema integrato che consenta di censire, classificare e gestire i rischi attraverso un monitoraggio dinamico delle infrastrutture. Le piattaforme devono gestire le attività ispettive e monitorare lo stato di salute delle opere, provvedere alla creazione di modelli informativi, consentire l’installazione di impianti e sensori per il monitoraggio e mettere in campo servizi di connettività per la trasmissione dei dati ai sistemi centrali. Shm consente, in questo modo, un controllo molto più ampio del processo di monitoraggio dello stato di salute delle infrastrutture, attraverso una banca dati di ponti e viadotti; l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale consentirà la definizione di processi di manutenzione predittiva. Le cinque gare previste riguardano rispettivamente il sistema a supporto del processo di gestione delle ispezioni, aggiudicato in luglio per un valore di 6 milioni di euro; la piattaforma digitale per l’analisi dei big data e per il monitoraggio dei manufatti a distanza, oggetto di una delle gare attuali per un valore di 37,7 milioni di euro; la progettazione dei servizi per le attività di rilievo e modellazione delle opere, argomento di un bando da 45 milioni di euro previsto entro la metà di novembre; l’installazione nei ponti di sensori per l’acquisizione dei parametri tecnici sui quali verranno applicati gli algoritmi d’intelligenza artificiale Anas, contenuto di un secondo bando disponibile a sua volta entro metà novembre per un importo di 163,9 milioni di euro; la disponibilità di una rete per la trasmissione dei dati dal campo alla piattaforma centrale, oggetto del secondo bando attuale del valore di 22,4 milioni di euro.

Le infrastrutture. L’Anas ha divulgato anche una mappa dei ponti e viadotti che saranno oggetto dell’attività di monitoraggio, dalla quale si desume che le regioni maggiormente interessate sono la Sicilia (118 infrastrutture), la Toscana (95), la Basilicata (70), il Lazio (69), l’Umbria (67), la Sardegna (66), l’Emilia-Romagna (65), le Marche (62) e la Lombardia (53). A esse si aggiunge l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, con 84 infrastrutture.