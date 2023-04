A24 e A25 - Tre miliardi di euro per rifare le autostrade abruzzesi

Il ministero delle Infrastrutture ha reso nota l’istituzione di un tavolo istituzionale, con aggiornamenti periodici, per fare il punto sulla situazione delle autostrada A24 e A25, cioè la Roma-L’Aquila e la Torano-Pescara. La decisione è stata presa nel corso di un incontro, convocato dal ministero guidato da Matteo Salvini, che ha visto la presenza dei presidenti delle Regioni Abruzzo e Lazio, di una rappresentanza dei sindaci del territorio interessato dall’arteria, dell’Anas, della struttura commissariale e di esperti del dicastero.

Le opere. A margine dell’incontro è stato confermato che si sta predisponendo un progetto integrato e condiviso con l’Anas per la cantierizzazione delle opere necessarie all’adeguamento dell’infrastruttura autostradale. L’inizio dei lavori è ipotizzato per i prossimi mesi: riguarderanno la riqualificazione dei viadotti, per la quale sono disponibili risorse pari a un miliardo di euro, assicurati con fondi complementari al Pnrr. Ulteriori risorse saranno poi reperite, portando la dotazione complessiva a tre miliardi di euro.

Storia tormentata. La vicenda recente di queste autostrade è particolarmente sofferta. Nel luglio dello scorso, infatti, il governo, all’epoca presieduto da Mario Draghi, aveva revocato la relativa concessione alla società Strada dei Parchi, appartenente alla Toto Holding, adducendo un “grave inadempimento da parte del concessionario” e riferendosi in particolare alla mancata definizione del Piano economico finanziario delle arterie gestite. La gestione veniva affidata con un decreto-legge all’Anas, delegata a effettuare la manutenzione ordinaria e ogni altro intervento ritenuto necessario da parte del ministero stesso. Dopo pochi giorni, il Tar del Lazio, al quale si era rivolto Strada dei Parchi, sospendeva il provvedimento di revoca, restituendo le autostrade alla società del gruppo Toto (con relativa riscossione del pedaggio). Non era, però, finita: trascorsa qualche settimana, fattosi ormai l’agosto del 2022, il Consiglio di Stato annullava la sentenza del Tar del Lazio, riaffidando la gestione dell’A24 e dell’A25 all’Anas, accogliendo il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio, dai ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture e dall’Anas stessa.