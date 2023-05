Autostrade - Sperimentati i droni per controllare il traffico in Liguria

Autostrade per l’Italia ha annunciato di aver concluso la prima parte del programma sperimentale denominato “Falco” che prevede l’utilizzo di droni per la raccolta d’immagini delle tratte di propria competenza e l’invio dei video in tempo reale al Centro radio informativo. Il sistema consente di monitorare anche i tratti nei quali non sono al momento presenti delle telecamere. L’iniziativa è stata avviata nell’area ligure, caratterizzata dalla presenza di numerosi cantieri per l’ammodernamento delle infrastrutture, e si è svolta anche nelle ore notturne, coinvolgendo in particolare le autostrade A10 Genova-Savona e A26 Voltri-Gravellona Toce.

Il test. L’utilizzo dei droni per il programma ha interessato una decina di giornate e si è svolto sia in maniera programmata, sia occasionale; i chilometri di autostrade monitorati (oltre 60) sono stati sorvolati da cinque modelli di droni diversi, per un totale di 79 missioni e 16 ore effettive, coinvolgendo 26 diversi target. Il pilotaggio è stato effettuato da operatori sul campo, ma nella seconda fase della sperimentazione prevista per l’estate, sarà invece condotto da remoto; sono previste pure missioni lungo rotte predefinite, con droni in grado di operare in modalità automatica che partiranno da nidi installati in posizioni adatte a verificare le condizioni dell’A26 tra il bivio con l’A10 e Ovada e sempre l’A10, tra l’allacciamento con l’A26 e Varazze. I risultati dei test sono stati condivisi con l’Enav (l’ente assistenza al volo), che ha fornito spunti tecnici per il miglioramento delle operazioni. I voli hanno permesso di monitorare i cantieri, la segnaletica, il transito notturno di trasporti eccezionali e la formazione delle code.