Emilia-Romagna - Forti disagi su A14 e strade statali, crolla il ponte della Motta a Molinella

Gli interventi. Diverse le chiusure per allagamenti sull’A14. Alle 12.30, Autostrade per l'Italia ha comunicato di aver bloccato temporaneamente l'accesso al tratto di autostrada tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord, in direzione Ancona, e tra Rimini Nord e Faenza, in direzione Bologna. Quanto alla Diramazione di Ravenna D14, risulta chiusa al traffico in direzione Ravenna. Al contrario, è stata riaperta in direzione della A14. Le chiusure coinvolgono anche le stazioni all’interno di tali segmenti autostradali, alle quali si aggiunge quella di Pesaro in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti vi rimandiamo al sito ufficiale di Autostrade per l’Italia, che nel frattempo invita i viaggiatori provenienti da Milano e diretti verso le località adriatiche del Centro e del Sud Italia di proseguire sull’A1 verso Roma, per poi imboccare le arterie A24 e A25. La stessa Aspi comunica peraltro di aver coinvolto nel proprio piano di emergenza 100 uomini e 50 mezzi di soccorso, ai quali si aggiungeranno altre unità provenienti da Milano, Firenze e Pescara.