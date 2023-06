Autostrade - Liguria, code apocalittiche nel weekend: la Regione convoca i gestori

Apocalisse annunciata sulle autostrade liguri: il weekend del 2 giugno ha generato code di lunghezza infinita, stimata in 24 chilometri, nel tratto dell’A10 tra Ventimiglia e Genova, in particolare tra il confine e Savona, nella tratta gestita dall’Autofiori, società del gruppo Gavio. E questo senza distinzione di orario, perché già in mattinata gli incolonnamenti raggiungevano una decina di chilometri. Causa degli incolonnamenti, gli innumerevoli cantieri che la società concessionaria non ha provveduto a rimuovere, presenti soprattutto nelle gallerie, per accedere a ognuna delle quali era necessario attendere venti e più minuti. La situazione ha determinato la reazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, giudicando il quadro intollerabile, ha convocato la società di gestione, chiedendole una programmazione migliore dei lavori e l’eliminazione dei restringimenti nel corso dei prossimi weekend, fino a settembre. Richiesta accolta da Autostrade dei Fiori, che presenterà a breve una rimodulazione delle opere lungo l’A10 per i prossimi mesi, da concordare con la Regione stessa e il ministero delle Infrastrutture.

Mal comune… Non vanno meglio le cose sull’A6, la Torino-Savona, altra autostrade gestita dal gruppo Gavio, dove grossi cantieri si trovano tra Mondovì e Niella Tanaro, tra Millesimo e Altare e tra Altare e l’interconnessione con l’A10, mentre anche l’A26 (Gravellona Toce-Voltri; gestione Aspi) ha fatto registrare disagi per gli utenti. Se si è arrivati a tanto, è per i decenni di incuria nella quale sono state lasciate le nostre autostrade, che ora hanno bisogno di un piano d’ammodernamento urgente: un male portato drammaticamente alla ribalta dalla tragedia del Ponte Morandi, che ha permesso di portare alla luce lo stato di degrado in cui sono stati lasciati troppi viadotti e gallerie.

La proposta: corsie flessibili. A fronte di questo quadro, l’Uncem (l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani) lancia la proposta di rendere flessibile l’utilizzo delle corsie, ampliando il numero di quelle utilizzabili dal flusso prevalente di traffico a seconda del giorno e dell’orario (verso il mare il sabato e viceversa la domenica sera). Un’idea già attuata in situazioni come l’accesso a Manhattan e su alcune strade svizzere, mentre in Italia finora ci si è limitati a rendere percorribile la corsia di emergenza in alcuni tratti, utilizzando apposita segnaletica (la cosiddetta terza o quarta corsia dinamica, allo studio anche sull’Autobrennero): succede, per esempio, nell’attraversamento autostradale di Bologna e, prossimamente, sul tratto milanese dell’A4 Torino-Trieste. Qualcosa, insomma, bisognerà inventarsi, per non rovinare un’estate che si presenta come quella della maggior ripresa del turismo, anche internazionale, dell’era post-Covid.