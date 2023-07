Autostrada A4 a Milano - Aperta la quarta corsia dinamica tra Cormano e viale Certosa

Un altro tassello del potenziamento autostradale intorno a Milano (che comprende anche gli interventi sull’A8-A9 dei Laghi, in parte già terminati) è stato inaugurato questa mattina nel tratto urbano dell’A4 Torino-Trieste alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco della città Giuseppe Sala e dell’ad di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. Si tratta della quarta corsia dinamica, cioè percorribile nei momenti di maggior traffico sulla base della segnaletica, nella sezione compresa tra lo svincolo di Cormano e quello di viale Certosa, in entrambe le direzioni. La soluzione è stata adottata per aumentare la capacità dell’arteria, che registra picchi di traffico nell’ordine dei 200 mila veicoli al giorno con forte incidenza dei mezzi pesanti, nonostante l’impossibilità di allargare la carreggiata per la forte presenza nella zona d’insediamenti abitativi e industriali.

Algoritmi al lavoro. L’intervento è stato curato anche da Movyon, società del gruppo Aspi dedicata all’innovazione tecnologica, che ha sviluppato il sistema di controllo per la gestione del passaggio dalla marcia su tre corsie più emergenza a quella a quattro corsie. La piattaforma destina al traffico dei veicoli la quarta corsia quando si verificano specifiche condizioni, misurate elaborando con algoritmi di analisi e previsione del flusso i dati acquisiti dai sensori di rilevamento. Il sistema di segnalazione comunica agli utenti in transito le variazioni d’utilizzo delle corsie e i limiti di velocità in vigore al momento; un altro dispositivo, detto Automatic Incident Detection, rileva invece tutti gli eventi che si verificano in carreggiata e hanno possibili ripercussioni sull’utilizzo della corsia supplementare (veicoli fermi, code, ecc.). Il monitoraggio avviene con l’impiego di radar, laser scanner e telecamere, abbinate all’intelligenza artificiale, che effettuano una scansione continua delle corsie e del traffico.