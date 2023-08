Traffico - Weekend del controesodo: le strade a rischio

L'ultimo fine settimana di agosto, come sempre, è quello dei grandi rientri. L'Anas ha stimato che tra il 26 e il 27 agosto sulle strade italiane transiteranno circa 11 milioni di veicoli, con picchi che, nelle ore di punta, raggiungeranno il mezzo milione di auto in viaggio contemporaneamente. Rispetto al 2022, le statistiche parlano di un aumento medio del traffico del 2%, con i maggiori spostamenti nelle giornate di domenica e non più al sabato.



Le strade a rischio. Il bollino rosso è confermato su gran parte delle autostrade italiane, ma alcune sono state indicate come critiche. Tra queste si segnala la Strada Statale 16 Adriatica, per la quale l'Anas prevede possibili criticità in direzione nord lungo tutto lo Stivale: "dalla Puglia fino al Veneto". Anche la A2, Autostrada del Mediterraneo, sarà molto trafficata, così come la Strada Statale 7 Appia tra Campania e Lazio o, per chi tornerà dalle Alpi e per i turisti stranieri che si dirigeranno oltreconfine, la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Bisognerà prestare particolare attenzione anche alla Strada Statale 148 Pontina e, soprattutto nella serata di domenica, al Grande Raccordo Anulare di Roma.

I cantieri. In totale, sulla rete stradale italiana sono in corso d'opera 1.100 interventi di manutenzione, ma il 74% di questi è stato sospeso per l'estate: il piano mobilità estiva ha infatti fermato temporaneamente le attività di 811 cantieri per evitare rallentamenti al traffico. Ricordiamo inoltre che per scoprire la situazione dei cantieri inamovibili, i viaggiatori possono consultare il sito dedicato dell'Anas.