Dalla montagna al mare passando per castelli, foreste e cattedrali. Il tutto condito da tortuose strade che faranno felici gli amanti della guida. Oggi, per la nostra rassegna "Itinerari in auto" andiamo nel Sud Italia, tra Puglia e Molise, con un viaggio da Foggia a Termoli: come sempre vi raccomandiamo di verificare in anticipo le aperture dei luoghi di interesse.



I monti della Daunia costituiscono una sorta di prolungamento orientale dell'Appennino sannita e occupano la parte più occidentale della provincia di Foggia: un'area di paesaggi dolci e folte foreste, punteggiata di paesini dove le case sono ancora di pietra.