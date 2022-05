Istituzioni, associazioni di categoria, mondo accademico, esperti del settore: i principali stakeholder della mobilità urbana saranno i protagonisti di Urban Mobility Forum, in programma mercoledì 18 maggio dalle ore 10. L’appuntamento, promosso da Quattroruote insieme con Automobile Club Milano e giunto alla seconda edizione, vuole rappresentare un momento di dibattito su tutte le dinamiche relative alla mobilità urbana, con specifico riferimento alla sfida della sostenibilità affrontata dalle città italiane, a partire da Milano.

I tavoli tematici. Il confronto si svilupperà in tre “tavoli” tematici: il primo, dedicato proprio al capoluogo lombardo inteso come “laboratorio di mobilità”, avrà per protagonisti Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Andrea Mascaretti, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano e Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano. A seguire un focus trasversale alle varie categorie di settore coinvolte con protagonisti Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Paolo Magri, presidente di Ancma, e Fabio Pressi, amministratore delegato di a2a Mobility. Infine, Riccardo Balbo, direttore accademico di IED, l'urbanista Giorgio Goggi e Walter Mariotti, direttore editoriale della rivista Domus, estenderanno la discussione al concetto di spazio urbano e alla necessità quanto mai urgente di ripensarli all’insegna dell’inclusività. A moderare i lavori saranno Gian Luca Pellegrini, Laura Confalonieri e Marco Pascali, rispettivamente direttore e vicedirettori di Quattroruote.

La diretta streaming. L’evento sarà trasmesso in live streaming sul sito di Quattroruote per rendere disponibile un focus d’informazione che si dimostra di grande interesse sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti di tutta Italia. Un’attività che conferma l’impegno di Quattroruote nel raccontare il viaggio della mobilità insieme ai player del settore, dando voce a tutte le realtà coinvolte e cercando di tracciare le previsioni più verosimili, nell’intento di rendere l’utente finale preparato ai cambiamenti e consapevole delle proprie scelte.