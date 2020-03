Carrozzeria stretta, come da tradizione. La piattaforma è la nuova CX sviluppata per la Plus Six, ma la "Four" è subito riconoscibile per la carrozzeria più smilza e per la sagomatura specifica dei parafanghi. La quattro cilindri è infatti più stretta di 78 mm e, pur offrendo dimensioni simili alla vettura che sostituisce, offre maggiore spazio all'interno e per i bagagli. Per il modello sono stati inoltre sviluppati nuovi cerchi da 15" con regolazioni specifiche delle sospensioni. Tra le opzioni è previsto anche un design ispirato ai modelli degli anni '60 e '70, mentre la dotazione di serie della quattro cilindri è stata arricchita e include, tra i vari accessori, le luci a Led anteriori e posteriori, l'ABS, il servosterzo e la capote in mohair. Rimane invece a richiesta l'impianto audio con bluetooth. Una parte fondamentale è rappresentata dalle personalizzazioni: la Morgan può infatti offrire un numero praticamente infinito di combinazioni di tinte esterne, pellami e accessori per ogni cliente.