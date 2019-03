Assicurazioni

Assicurare gli spostamenti delle persone, non più solo l’auto. È questo l’obiettivo di Generali Italia nell’ambito della strategia 2021 "Partner di vita", presentata ieri dall’amministratore delegato Marco Sesana nella sede di Mogliano Veneto (TV). La nuova soluzione assicurativa offrirà servizi e prestazioni dedicate alle persone in movimento con una copertura, così afferma la compagnia, su 17 differenti mezzi di trasporto, dalla bicicletta, al monopattino elettrico, dal Segway al car sharing. Oltre, naturalmente, alla propria auto, che diventa "social", da condividere con 5 familiari e amici, e che prevede, previa installazione di una scatola nera, una serie di servizi tra cui il "Geofencing", il Certificato dello stile di guida, e quello d’uso del veicolo.

Tra app e certificati. Geofencing è un’app che avvisa il cliente se il suo veicolo si allontana da un’area preimpostata (utile, per esempio, se l’auto è usata dai figli) o in caso di parcheggio in zone con limitazioni e restrizioni (per esempio il lavaggio strade / mercato). Il Certificato Stile di Guida è una vera e propria certificazione che riporta lo stile di guida tenuto nel corso dell’ultimo anno. Utilizzabile, per esempio, per dimostrare di essere un buon guidatore di Bla Bla Car. Infine il Certificato d’uso del veicolo un documento che riporta lo stato d’uso del veicolo prendendo a riferimento il periodo di validità della polizza. Utilizzabile, per esempio, nel caso in cui si voglia rivendere l’auto dimostrando che il veicolo ha percorso effettivamente i chilometri indicati e senza alcun incidente.

Partnership con FCA e Drive Now. Sesana ha annunciato che nell’ambito della mobilità sono già state avviate le prime due partnership strategiche: con FCA sull’auto connessa e con Drive Now, il servizio di Car sharing di Bmw che si appresta a essere fuso con Car2Go, per lo sviluppo di nuovi servizi attraverso ecosistemi connessi. Infine, da Generali Italia partirà la piattaforma paneuropea della mobilità di tutto il gruppo Generali, una strategia basata su big data, intelligenza artificiale e profilazione del cliente, anche grazie al servizio di mobility analitics My Drive.