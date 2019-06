Avete dimenticato di pagare il bollo e volete evitare di pagare troppe sanzioni? Potete controllare la situazione della tassa di possesso delle vostra auto sul sito dell’Agenzia delle entrate. Basta seguire il percorso “cittadini > pagamenti e rimborsi > calcolo dei pagamenti > bollo auto”. Così, è possibile effettuare diversi tipi di ricerca inserendo i dati relativi al veicolo.

Aci o i portali regionali. Le funzioni, però, sono disponibili solamente per le regioni in cui la riscossione è gestita direttamente dall’Agenzia delle entrate, ovvero Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle D’Aosta. Per chi risiede in tutte le altre regioni d'Italia, il portale dell'Agenzia delle entrate consente solamente di fare un semplice calcolo dell'importo da pagare. Per effettuare la verifica e le altre ricerche, gli automobilisti di queste regioni possono utilizzare il sito dell’Aci, oppure i rispettivi portali regionali.

Anche via app. Esistono anche alcune app che permettono il calcolo della tassa (ma non sempre la verifica dei pagamenti pregressi) e che di solito sono gratuite, ma consigliamo di leggere attentamente le indicazioni per non incorrere in costi occulti. Sin qui le verifiche che si possono effettuare online. Se invece si vuole verificare di persona, nelle regioni convenzionate con l’Aci ci si può rivolgere agli sportelli delle delegazioni presenti nelle varie città. Nelle altre regioni, presso gli Uffici tributi.