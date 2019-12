Ormai lo chiamavano Monza Rossi Show, tanto la gara che si tiene nell’autodromo brianzolo sembrava tagliata su misura per l’idolo delle due ruote, vincitore di sette edizioni della manifestazione. Ma Valentino, quest’anno, non ci sarà, avendo preferito optare per la concomitante 12 Ore di Abu Dhabi, alla quale prenderà parte con una Ferrari 488 GT3 condivisa con il fratello Luca Marini e l’amico Alessio Salucci. Un motivo per disertare l’appuntamento, in calendario da venerdì 6 a domenica 8 dicembre? No di sicuro, perché lo spettacolo non mancherà e la presenza di big è comunque assicurata.

Parata coreana. A tenere alte le aspettative degli appassionati ci ha pensato prima di tutto la Hyundai, che porterà tre i20 R5 affidate ad altrettanti equipaggi solitamente impegnati nel Mondiale rally: una rara occasione, quindi, per vedere in azione dal vivo piloti del calibro di Andreas Mikkelsen, Dani Sordo e Craig Breen. Non solo: domenica, alle 12.30, il pubblico potrà godere anche dello spettacolo offerto da Thierry Neuville, che si alternerà coi compagni di squadra al volante di due i20 Coupé Wrc. Il team della Casa coreana, del resto, è fresco della conquista del titolo mondiale Costruttori della specialità, ottenuto sotto la guida dell’ingegner Andrea Adamo con quattro vittorie (tre di Neuville e una di Sordo) e tredici piazzamenti sul podio dei propri piloti. Le i20 R5 non sono gemelle delle Wrc utilizzate nel massimo campionato, ma sono più che sufficienti per garantire lo spettacolo.

Gli altri stranieri. A Monza saranno in lizza anche altri equipaggi con esperienza internazionale: si tratta dell’irlandese Josh McErlean (Hyundai i20 NG), dell’inglese Rhys Yates (Ford Fiesta) e del finlandese Niclas Grönholm (Skoda Fabia), figlio del due volte campione del mondo rally Marcus.

I numeri. In tutto, gli equipaggi iscritti al Monza Rally Show sono oltre 80: quasi 60 utilizzeranno vetture della classe R5, cinque delle Wrc 1.6 T (con trofeo a loro dedicato) e 18 delle auto storiche (suddivise in quattro raggruppamenti, in base all’anno di costruzione). Al Masters’ Show, la sfida finale organizzata sul rettilineo centrale dell’impianto, saranno ammesse anche quattro Wrc del Mondiale rally.

Gli altri big. Scorrendo la lista degli iscritti spiccano alcuni nomi di primissimo piano, a partire da quelli di Piero Longhi, vincitore di due titoli tricolore (Volkswagen Polo), Luca Rossetti (tre campionati europei, qui con una Citroën C3), Andrea Crugnola (Polo), Damiano De Tommaso (Skoda Fabia), Andrea Nucita (Hyundai i20) e Alessandro Re (Polo). Presente anche Rachele Somaschini, in coppia con Chiara Lombardi, sempre al volante di una Fabia, così come Marco Bonanomi (ex Audi a Le Mans) e Davide Valsecchi, mentre Raffaele Marciello, recente vincitore tra le GT a Macao, sarà alla guida di una C3. Tra le vetture storiche, imperdibili le Lancia Stratos e Delta, accompagnate da diverse Porsche 911.

Il programma. Il Monza Rally Show inizierà mercoledì 4 dicembre pomeriggio con le prove libere (facoltative) per gli equipaggi; giovedì 5 sono previste le ricognizioni del percorso con vetture stradali, mentre venerdì 6, dopo lo shakedown mattutino, alle 14.55 scatterà la prima prova speciale della gara. Sabato 7 dicembre si entra nel vivo della competizione dalle 9.05, con inizio dell’ultima prova alle 16.23, mentre domenica 8 sono previste le ultime due speciali e, intorno alle 12.30, l’avvio del Masters’ Show.