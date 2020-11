Coronavirus

Concessionari e autoricambi aperti in tutta Italia. Nell'allegato 23 (scaricabile qui) il governo ha indicato tutte le attività commerciali che potranno rimanere aperte anche all'interno delle zone rosse. Tra queste vi sono anche quelle attive nel "commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori". Concessionarie, meccanici e autoricambi potranno dunque rimanere aperti in tutto il Paese.



Taxi e Ncc. Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, il governo invita a non far occupare ai passeggeri il posto accanto al conducente: a bordo potranno salire al massimo due passeggeri, ma nel decreto non è specificato se questa limitazione si applica anche ai mezzi a sette o nove posti, come pulmini e minivan. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Il settore del noleggio. Secondo le nuove imposizioni del governo, i noleggiatori dovranno assicurare la pulizia dei veicoli prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente come il volante, la leva del cambio, il display, le manopole e i pulsanti. Per i servizi di bike sharing e di car sharing, infine, dovrà essere sempre raccomandata l’igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti.

Regioni rosse:

Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta

Regioni arancioni:

Puglia e Sicilia

Regioni gialle:

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Trentino Alto Adige e province di Trento e Bolzano