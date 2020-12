Coronavirus

L’annunciata stretta “natalizia” sulle norme anti contagio è arrivata: nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’Italia intera sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione negli altri. Il governo ha trovato l’accordo dopo lunghe trattative e un ultimo confronto con i presidenti delle Regioni. Il nuovo decreto vara misure che interessano soprattutto gli spostamenti e le chiusure di attività come ristoranti, bar e negozi.

Rosso con deroghe. Per i giorni dal 24 al 27 gennaio, dal 31 dicembre al 3 gennaio, così come per il 5 e il 6 gennaio, saranno introdotti, in tutte le Regioni, i divieti propri delle zone rosse, che vietano in assoluto gli spostamenti, non solo fuori Regione o tra Comuni, ma anche all’interno del proprio Comune, se non per motivi di lavoro, necessità e salute; gli stessi sanciscono la chiusura di bar e ristoranti, consentendo solo la consegna a domicilio e l’asporto (fino alle ore 22), mentre rimangono chiusi i negozi, salvo le eccezioni già previste precedentemente. Tuttavia, negli stessi giorni saranno in vigore anche regole ad hoc: nonostante il regime di zona rossa, infatti, ai cittadini dei piccoli Comuni (sotto i 5 mila abitanti) sarà consentito spostarsi entro un raggio di massimo 30 km, ma non per raggiungere i capoluoghi, anche se questi si trovano nel raggio di 30 km.

Il “calendario” arancione e la deroga per le visite. Che sia in vigore la zona rossa o quella arancione, poi, nel periodo natalizio sarà concesso uscire di casa per fare visita a parenti e amici, ma con regole che, di fatto, limitano le presenze a pranzi, cene e gli incontri in occasione delle festività. Negli spostamenti, infatti, si potrà essere al massimo in due (senza però contare eventuali figli e minori under 14, persone disabili o non autosufficienti da accompagnare), e ci si potrà muovere solo una volta al giorno per recarsi in un'abitazione che sia ubicata all'interno della propria Regione. Le giornate di zona arancione sono quelle dal 28 al 30 dicembre e lunedì 4 gennaio 2021: in queste sarà possibile spostarsi all’interno del proprio Comune fino all’orario del coprifuoco, fissato sempre dalle 22 alle 5. In questo quadro normativo, Bar e ristoranti restano chiusi (ma possono svolgere asporto e delivery), mentre i negozi saranno aperti fino alle 21. Intanto, in attesa dell'entrata in vigore delle regole "natalizie" (a partire dal 24 dicembre), dal 20 dicembre - per scadenza dell'ordinanza vigente - diventano zone gialle la Valle d'Aosta, la Campania, la Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano. Resta invece arancione l'Abruzzo.