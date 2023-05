Marcello Mereu - La cura dell'auto diventa un libro

Alcuni degli ingredienti fondamentali in questa nuova visione sono la chimica al servizio dell'uomo e delle superfici, i materiali, le tecniche e la manualità come soggetto primario, l'importanza del tempo, che fa fare bene le cose, l'amore e la dedizione come prime ed indispensabili componenti nella cura della propria auto. Troppo spesso, infatti, fra la miriade di prodotti offerti dal mercato, andiamo alla ricerca di quelli "miracolosi", dimenticandoci che il vero miracolo siamo noi e l'amore che proviamo per la nostra auto. Muovendo da tali, imprescindibili presupposti, il libro si sviluppa in una serie di capitoli specifici, suddivisi per argomento, dedicati all'aspirazione, al lavaggio, declinato in più ricette più o meno impegnative, a seconda del tempo che si ha a disposizione e del risultato che si vuole ottenere. Ciascun capitolo offre anche una piccola lista degli ingredienti necessari dando indicazioni per utilizzarli al meglio delle loro potenzialità.