Il conto alla rovescia è partito: manca solo una settimana all’apertura della stagione 2018 della GTCup, all’autodromo di Monza, e sul tavolo organizzativo le fotografie del TopGear Expo sembrano pagine di un portfolio di prestigio assoluto. Qualche anticipazione? Porsche 996 RSR, Lotus Elise, Exige, Evora, Jaguar E-Type, Lamborghini Countach, Ferrari F40, Lancia 037, Maserati GT4, Lamborghini Diablo. E ancora Porsche GT3 RS, GT4, 997 di varie annate, Mustang GT, Radical, ma anche le nuovissime Giulia Quadrifoglio, Stelvio Quadrifoglio, Abarth 595 Pista, Mazda MX-5 Yamamoto signature, Civic Type R, Toyota GT86 e tante tante altre sorprese che vi sveleremo strada facendo.

Da non perdere. Il 17 giugno, insomma, TopGear offrirà un’occasione davvero unica per ammirare e fotografare, tutte insieme, supercar da batticuore, sportive a tutto pepe e icone senza tempo. La redazione è pronta per raccontare dal vivo la sfilata di queste auto straordinarie nel “Carousel” nel Paddock 1 di Monza, attraverso curiosità, aneddoti, spunti tecnici e interviste ai vari ospiti della giornata.

In pista e nel paddock. Le buone abitudini non si cambiano: il track day nel Tempio della velocità, dopo il brief tecnico di Track4fun, scatenerà i cavalli delle auto partecipanti offrendo uno spettacolo affascinante anche per il pubblico in tribuna.

Per tutti gli iscritti al track day, il partner Michelin Competition garantirà l’assistenza tecnica per l’intera giornata: un supporto professionale ai massimi livelli che si unisce al servizio di telemetria (con dispositivi Aim) per analizzare al meglio la propria performance. Inoltre, per i possessori di auto dotate di gomme della Casa d’Oltralpe è offerta una guida in pista al fianco di piloti professionisti, per mettere in pratica le evidenze dei dati telemetrici rilevati.

C'è tanto da fare. Parallelamente, per il pubblico, le attività non mancheranno di certo. Dai test drive su strada agli hot lap in pista, grazie alla collaborazione con Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Honda, Jaguar, Lexus, Mazda, Toyota. Ancora: tecniche di drifting con i dispositivi Easydrift, sfide in “birillata“ nel paddock 2, un inedito challenge virtuale di eSport con Forza Motorsport 7 su cockpit XBOX ONE e una strabiliante mostra di modellini Lego che stupirà tutti gli appassionati.

Nell’area dei partner tecnici, infine, spunti e car culture per tutti i petrolhead. Oltre a Michelin, partner ideatore dell’iniziativa insieme a TopGear, che grazie alla spiccata competenza alimenta la passione di tutti noi per le auto, saranno presenti anche OZ Racing, Brembo, Motorquality e Mafra. Grandi eccellenze del nostro mondo che ben conosciamo. Segnate la data sul calendario con un bel cerchio rosso. Dentro al cerchio, scrivete GTCup! Per info e prenotazioni cliccate qui.