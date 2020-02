“Forse questa, che è la diciassettesima edizione, era proprio quella perfetta per dare forfait, visto quanto sono superstizioso e che siamo nell’anno olimpico. Ma l’affezione per quello che accade su queste montagne, grazie alla scuola sci di Sauze d’Oulx Project e a BMW Italia, è troppo grande per farsi vincere dalla scaramanzia”. Lo spirito di SciAbile, il progetto di inclusione sugli sci per chi è diversamente abile, è riassunto in queste parole di Alex Zanardi, quattro ori paralimpici, una delle poche persone al mondo che può insegnare a tutti come stare al mondo. Nato nel 2003, come primo tassello di SpecialMente, il programma di Corporate social responsability di BMW Italia, SciAbile ha sempre avuto Zanardi come ambassador e in 17 edizioni ha permesso a 1.370 allievi con disabilità di usufruire di oltre 13.000 ore di lezione.

Sulle nevi di Sauze d’Oulx. La scuola di sci è strutturata per offrire corsi specifici riguardo a qualsiasi tipologia di disabilità. Tre le macro aree: fisica e motoria (lesioni spinali, amputati, emiplegici, paralisi cerebrale ecc.) per il 28% degli allievi, sensoriale (non vedenti, ipovedenti, sordi) per il 15% e intellettivo-relazionale (sindrome di Down, autismo, sindromi genetiche, ecc.) per il 57%. L’età è compresa tra 4 e 70 anni. Il team dei maestri è cresciuto nel tempo passando da 10 a 25 unità. Nella stagione 2019-2020, hanno frequentato la scuola fino a oggi 205 allievi per un totale di circa 750 ore di lezione.

Di Silvestre: Una lezione che vale per tutti. “Noi crediamo nella magia di SciAbile e in quella degli altri programmi di SpecialMente. E vogliamo farlo con fatti concreti, come nel caso di questa partnership che abbiamo intenzione di migliorare ulteriormente”, ha sottolineato Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia. “Se capisci il potenziale del talento residuo, come lo chiama Zanardi, diventi consapevole di poter fare delle cose che all’inizio non avevi pensato. C’è la voglia di non arrendersi quando qualcuno ti dice che una cosa è impossibile o di regalare un sorriso quando da sorridere ci sarebbe ben poco: questa è la lezione di SciAbile, una lezione semplice e che vale per tutti”, ha aggiunto. Oltre a Zanardi, si sono dati appuntamento per Sciabile 17 anche Emiliano Malagoli, pilota motociclistico disabile, Gianfranco Pascucci, chef stellato dell’omonimo ristorante di Fiumicino e, new entry, Saturnino Celani, bassista e coautore di molte delle hit di Jovanotti.