Porsche Panamera

Esattamente tra anni fa, in occasione del Salone di Ginevra, la Porsche entrava nel mondo delle shooting brake con la Panamera Sport Turismo. Un modello derivato dalla Panamera stessa, con la quale condivide buona parte delle caratteristiche tecniche. Ora la vettura è pronta a sottoporsi al consueto aggiornamento di metà carriera: i prototipi della nuova versione, infatti, sono stati di recente avvistati alle prese con una sessione di collaudi su strada.

Modifiche mirate. L’upgrade non stravolgerà l’attuale impostazione stilistica, bensì evolverà solamente alcuni dettagli specifici della carrozzeria. A tal proposito, le principali modifiche dovrebbero concentrarsi nella porzione inferiore del paraurti anteriore, caratterizzato da linee leggermente rivisitate e prese d’aria maggiorate. Sul portellone posteriore, invece, si può notare che sono state applicate delle pellicole per celare modifiche in corrispondenza dei gruppi ottici. La futura versione di serie potrebbe quindi presentare una sorta di doppia linea luminosa. Novità che potrebbe affiancarsi a un paraurti più sportivo, con l’aggiornamento della porzione dell’estrattore, tra le due coppie di terminali di scarico.

Gamma elettrificata. La gamma dei propulsori della Panamera è molto articolata e include già delle varianti ibride, ma non è escluso che la Porsche possa evolverla ulteriormente con nuove motorizzazioni elettrificate. Anche sul fronte prestazionale potrebbero esserci delle novità, con ulteriori aumenti di potenza per le varie versioni.