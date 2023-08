Speciale Otk Group - Il kart 100% Made in Italy

Oltre ai telai, dagli anni 90 l'OTK Group è stato fra i primi costruttori di kart al mondo ad avviare anche una linea di produzione dei propulsori a due tempi ad alto tasso di automazione. Le cilindrate variano dai 50 e 60 cc per i piloti più piccoli, al VLR 100 per il mercato americano, fino al 125 cc da competizione. Uno standard costruttivo elevato e totalmente in-house sarebbe impossibile senza l'apporto del reparto ricerca e sviluppo interno: "È una peculiarità che abbiamo voluto fortemente per garantire la massima qualità di tutta la nostra produzione. Ed è proprio grazie a un processo automatizzato - sia per la realizzazione delle scocche, sia per quella dei motori - che riusciamo a ottenere il nostro obiettivo", spiega la marketing manager Erica Robazzi. "Realizziamo i kart dalla progettazione alla prova in pista, passando per l'ingegnerizzazione e la prototipazione: è insito nella nostra vocazione l'avere un R&D interno, che impiega circa il dieci per cento della nostra forza lavoro complessiva". Altrettanto cruciale è la scelta di avvalersi di una supply chain al 100% made in Italy: "Quando sulle scatole dei nostri prodotti stampiamo designed, engineered, manufactured, 100% Made in OTK, Italy, è la verità", conclude Robazzi.