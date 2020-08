Kia Carnival

La gamma motori. La nuova Mpv della Kia adotta le ultime tecnologie di propulsione "Smartstream" per migliorare l'efficienza e le prestazioni. In base al mercato cui è destinata e alle relative specifiche, la vettura è disponibile con una gamma di massimo tre motorizzazioni. Il motore più potente è un V6 GDi a benzina da 3.5 litri, con 294 CV e 355 Nm di coppia e, grazie a un nuovo sistema raffreddato di ricircolo dei gas di scarico, offre vantaggi in termini di efficienza, aiutando ad abbassare la temperatura di combustione del motore per un maggiore risparmio di carburante. È disponibile anche un V6, sempre a benzina, MPi da 3,5 litri, da 272 CV e 332 Nm di coppia, anch’esso dotato dello stesso sistema di gestione termica. L’ultima unità disponibile è un nuovo diesel da 2.2 litri "Smartstream" da 202 CV e 440 Nm di coppia. Questo motore sostituisce il monoblocco in ghisa del suo predecessore con uno in alluminio più leggero di 20 kg e è dotato di una serie di misure che riducono l'attrito e aiutano il raffreddamento, migliorando l'efficienza e riducendo le emissioni, tra cui nuovi iniettori ad alta pressione, nuovi alberi di bilanciamento, un sistema di gestione termica e una riduzione catalitica selettiva per regolare le emissioni. Tutti i motori sono abbinati di serie a una trasmissione automatica a otto velocità, controllata grazie alla tecnologia shift-by-wire tramite un rotore nell’abitacolo.

Parola d’ordine: confort. Anche il sistema di sospensioni è stato modificato rispetto alla Carnival di terza generazione in uscita. All'anteriore, gli ingegneri Kia hanno applicato una nuova traversa multi-scheletrica e una nuova geometria, distribuendo meglio i carichi laterali sulla sospensione anteriore durante le curve. La carrozzeria è inoltre montata sulla sezione posteriore della traversa con nuove boccole idrauliche, con un liquido all'interno che riduce le vibrazioni del motore trasmesse alla carrozzeria. Questo mitiga anche l'effetto di impatti bruschi sulle sospensioni anteriori, migliorando il comfort di marcia su superfici sconnesse. Anche le sospensioni posteriori sono state riviste, con bracci inferiori più lunghi e un layout delle molle modificato per gestire meglio i cambiamenti del manto stradale. Al contempo, l'angolo degli ammortizzatori posteriori è stato regolato per assorbire meglio gli urti. Una nuova configurazione del servosterzo elettrico con comando a motore montato sul piantone sostituisce il sistema di servosterzo idraulico del modello precedente, per restituire una risposta leggermente più diretta agli input dello sterzo, con un rapporto di sterzo più rapido del 5,6%. Il costruttore coreano ha posto attenzione anche all’insonorizzazione dell’abitacolo, applicando una gamma completa di misure fonoassorbenti inclusi nuovi materiali isolanti attorno a tutti e quattro i passaruota, una copertura completa del sottoscocca per ridurre il rumore del vento e della strada e un isolante denso tra il vano motore e l'abitacolo. Anche la presa d'aria è stata rimodellata per diminuire la rumorosità del motore alle alte velocità, mentre le nuove traverse nel pavimento della cabina riducono il rumore delle vibrazioni trasmesse attraverso la carrozzeria.