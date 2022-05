La Mercedes potrebbe considerare di interrompere la fornitura di motori ad almeno uno dei suoi clienti nel prossimo futuro. È quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate al Financial Times da Toto Wolff, ceo e team principal della Mercedes.

Limitati dal tetto di spesa. Fornire le power unit ai clienti non è più un’attività redditizia a causa dei limiti imposti dal nuovo budget cap. Oltre alle power unit che spingono le due Mercedes-AMG ufficiali, nella factory di Brixworth vengono prodotte anche quelle per McLaren, Aston Martin e Williams. Prima dell’introduzione dei nuovi regolamenti finanziari, questa attività per il team di Stoccarda era piuttosto proficua, mentre adesso si è trasformata quasi in un limite. “L’attività di leasing dei motori non più interessante come prima”, ha spiegato lo stesso Toto Wolff. “In un mondo ideale, preferirei avere solo due clienti, ridimensionando la produzione e accelerando sullo sviluppo”.

Rischia la Williams. Wolff non ha ovviamente specificato quale dei tre team sacrificherebbe, ma nel breve termine potrebbe essere la Williams la maggior indiziata a perdere la motorizzazione Mercedes e probabilmente passare alla Renault, che di fatto è in pista solamente con la Alpine. Tuttavia si aprono anche scenari più ampi, soprattutto alla luce di Audi e Porsche, pronte a entrare in F.1 dal 2026 qualora i nuovi regolamenti tecnici incontrino le aspettative dei due marchi. A quel punto, praticamente tutto potrebbe succedere.