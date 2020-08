Sì a collegamenti ferroviari e su gomma tra Messina e Reggio Calabria, ma per il ponte “non ci sono le condizioni”. Nello storico dibattito sulla faraonica infrastruttura che collegherebbe la Sicilia al Vecchio Continente (il primo approfondimento trovò spazio sulle pagine di Quattroruote nel lontano novembre 1967), le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte aggiungono un elemento di novità: “dobbiamo pensare […] a un miracolo di ingegneria (pochi secondi prima aveva così definito il nuovo ponte di Genova, ndr), una struttura leggera ed ecosostenibile e, nel caso, anche sottomarina”. Com’è evidente, il riferimento del premier è alla possibilità di realizzare un tunnel sul modello dell’omologa galleria che attraversa il canale della Manica da Coquelles a Cheriton.

Largo all’alta velocità. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio, intervenuto ieri sera a un evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in Puglia, fanno eco a quanto anticipato meno di due settimane fa da Giancarlo Cancelleri: “Sto definendo […] un progetto, con il supporto di ingegneri ed esperti, per la costruzione di un tunnel subalveo nello Stretto di Messina: questo nella logica dell'alta velocità Salerno-Palermo”, le parole del vice ministro delle Infrastrutture. Al momento, tuttavia, ci sarebbero altre priorità: “Dobbiamo prima realizzare l'alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia”, ha precisato il premier Conte parlando del piano di rilancio nazionale, con il quale sarà possibile accedere alle risorse del Recovery Fund.