Emamotorsport

Emanuele Sabatino, noto al grande pubblico come Ema Motorsport, non c'è più. Il meccanico più seguito d'Italia si è spento improvvisamente nel pomerigio del 9 dicembre: a dare l'annuncio, pubblicato sul suo sito web, sono stati la moglie e il team di meccanici con cui lavorava.

La sua storia. Il 45enne pavese è passato in pochissimi anni dal fallimento della sua officina alla conduzione di un programma televisivo incentrato sulla sua stessa figura professionale. Emanuele ha saputo reinventarsi, pubblicando su YouTube tantissimi video in cui spiegava come sono fatte le auto, mostrando gli interventi meccanici e le riparazioni che giorno dopo giorno effettuava su vetture di ogni genere. Così si è fatto strada sui social, guadagnando centinaia di migliaia di follower e approdando al mondo della televisione dove, oltre a condurre il programma a lui dedicato - "In officina con Ema" - è stato anche giudice delle due stagioni di "Cortesie per l'auto".