Carburanti - Cambia il "decreto trasparenza": taglio delle accise se sale l'incasso Iva

Il decreto trasparenza subisce già delle modifiche a due giorni dall'approvazione del testo da parte del consiglio di ministri. In particolare, è stata inserita una disposizione per consentire una riduzione delle accise nel caso in cui il prezzo dei carburanti superi almeno il 2% del valore indicato nel Def. In sostanza, se le quotazioni del petrolio aumenteranno e ciò determinerà a sua volta una crescita degli incassi dell'Iva in un dato quadrimestre, allora i maggiori introiti potranno essere utilizzati per finanziare la riduzione dei listini alla pompa.

Le precisazioni. "Si parla di sterilizzazione delle accise, ovvero che se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più di Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo. Che è quello che si sta facendo anche con questo decreto", ha spiegato il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, al Tg5, rivedendo così la posizione finora tenuta sulla questione delle accise. Meloni, infatti, aveva respinto l'ipotesi di reintrodurre il taglio delle accise a causa della difficile situazione dei conti pubblici e della contestuale decisione del suo esecutivo di concentrare le risorse su altri campi, quali la sanità e il caro energia. Al Tg1, invece, il presidente del consiglio ha respinto le accuse mosse dalle associazioni di rappresentanza dei gestori, le quali hanno già indetto uno sciopero dal 24 al 27 gennaio: "Domani incontrerò la categoria e dirò loro che non c'è nessuna volontà di fare scaricabarile, la stragrande maggior parte dei benzinai si sta comportando con grande responsabilità, a loro tutela serve individuare chi non lo sta facendo", ha affermato Meloni, aggiungendo che "la categoria va messa al riparo anche da certe mistificazioni, perchè quando si parla per settimane del prezzo della benzina a due euro e mezzo, quando il prezzo medio è due euro e ottanta diciamo che non si aiuta". Infine, il decreto include un'altra novità, ossia la proroga fino al 31 dicembre 2023 del bonus benzina da 200 euro.