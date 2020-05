Già magistrato, è scrittore, sceneggiatore, autore televisivo. Giancarlo De Cataldo ha firmato opere come “Romanzo criminale” e “Suburra” dalle quali sono state tratte popolari serie tv. L'abbiamo intervistato nel 2015, dopo l'uscita di “La notte di Roma” scritto con Carlo Bonini, un volume che descrive ancora una volta con crudo realismo la Roma del malaffare dei giorni nostri. Oggi, per la rubrica "Le grandi interviste" vi riproponiamo il colloquio integrale con l'autore pugliese, pubblicato per la prima volta nel febbraio del 2016.







Fuori, mentre parliamo con De Cataldo, c'è una Roma blindata dalle forze dell'ordine. Scontato, a due passi da San Pietro. Oggi, si teme il terrorismo islamico. Ieri, la violenza politica. Inevitabile scivolare nei ricordi.

Che Italia era quella del periodo tra la fine degli anni 70 e i primi 80?

Mi sembra che la società fosse più libera e libertaria, avendo conosciuto l’enorme spinta progressista successiva al ’68. Nel ’65 la magistratura era stata aperta alle donne, nel ’70 era arrivato lo Statuto dei lavoratori, nel ’74 il referendum sul divorzio, nel ’75 la riforma del diritto di famiglia… Una vera rivoluzione sociale, in pochi anni. A questo processo, però, non corrisponde un pari cambiamento politico. Mentre Berlinguer lancia l’ipotesi (realistica) del compromesso storico, l’enorme crescita della società da un lato viene contrastata da progetti golpisti (piazza Fontana, il tentativo di colpo di Stato Borghese), dall’altro innesca il terrorismo rosso, che diventa un pesantissimo fattore di condizionamento della politica.

Come ha vissuto quel clima?

Ero un ragazzo che viveva in una Roma divisa “etnicamente” tra quartieri “rossi” e “neri”, in cui era pericoloso circolare con l'abbigliamento sbagliato. Ma la situazione esplose nei 55 giorni del sequestro di Aldo Moro: ricordo il 1° maggio del 1978, una pioggerella fine e fastidiosa, lo statista della Dc nelle mani delle Br, lo stillicidio di comunicati, la polemica continua tra la linea della fermezza e quella della trattativa, lo Stato che non si piega al ricatto e, di fatto, è come se accetti la condanna a morte di Moro. Una Roma cupa: era incominciato un inesorabile processo di retrocessione di quello spirito di cambiamento dei primi anni 70. Vivevamo una stagione esaltante e, al tempo stesso, resa plumbea dal terrorismo. Una cosa che non si potrà mai perdonare alla lotta armata è di aver contribuito a interrompere un percorso di grande crescita sociale dell’Italia.

Girava in auto per le strade di Roma?

All’epoca lavoravo in una radio privata ed ero già fidanzato con la ragazza che avrei sposato; non avevo la patente (l'avrei presa molto tardi) e mi facevo scarrozzare dalla mia compagna... Tiziana aveva una Mini Minor color melanzana: saremo stati fermati e perquisiti decine di volte dalle forze dell’ordine. Anni dopo, ho scoperto perché: ci scambiavano per i brigatisti Morucci e Faranda, con i quali avevamo una certa somiglianza. Lei era mora e alta, io portavo i baffi… Più tardi mi feci prestare da un amico una vecchia 500, di quelle con le portiere controvento, che ti obbligava alla doppietta. Come auto simbolo del periodo ricordo tristemente la Renault 4 in cui fecero ritrovare il corpo di Moro e le Alfetta, entrate nell’immaginario anche per il genere “poliziesco” del cinema italiano.