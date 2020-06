Itinerari in auto

Da vedere: Erice, un record di monumenti. A Erice, la nebbia è benedetta. La coltre ovattata che molto spesso avvolge vicoli e palazzi, per poi svanire repentinamente, non è come tutte le altre. Gli ericini la chiamano il Bacio di Venere. È una nebbia attesa a braccia aperte, dunque. E per di più sacra. Già, perché a Erice la dea della bellezza è di casa, visto che il suo nome deriva da Eryx, il figlio di Afrodite, e che successivamente i Romani vi veneravano la Venere Ericina. Senza scomodare più di tanto il passato, passeggiare per le viuzze del borgo dall'aspetto medievale arroccato a 750 metri di quota sopra la città di Trapani, in realtà, è sempre un'esperienza piacevole. Le stradine lastricate sono circondate da ben 60 monumenti: chiese, ma anche palazzi patrizi, monasteri, torri e porte che si aprono nelle mura costruite dai Fenici. Lo spettacolo è reso ancor più sorprendente dalla varietà degli stili architettonici (arabo, normanno, gotico, barocco, liberty). La visita può iniziare dalla stazione di arrivo della cabinovia che sale da Erice Casa Santa fino all'ingresso del borgo presso la normanna Porta Trapani. Da qui si raggiunge in pochi minuti la chiesa Madre (o Matrice), costruita nella prima metà del secolo XIV su una preesistente chiesetta dedicata alla Vergine Assunta, per volere di Federico III d'Aragona. Oppure s'imbocca viale Pepoli, che conduce al Castello di Venere. Il maniero regala panorami grandiosi sul Golfo di Trapani e sulle Egadi. Fu eretto nel XII secolo nel luogo dove sorgeva il tempio dedicato a Venere Ericina, di cui peraltro rimangono alcuni resti incorporati nelle mura. Accanto all'edificio si possono osservare le medievali Torri del Balio, costruite per osservare meglio la pianura e il mare sottostante e collegate al castello da un passaggio fortificato. Poi è bello vagare nel dedalo di vicoli costellati da preziosi edifici. Come la chiesa di San Giovanni Battista (foto), del XII secolo, con la sua cupola tondeggiante, oppure quella di San Pietro (XIV secolo), oggi dal sontuoso aspetto barocco. L'ex convento di San Domenico ospita il Museo di astrofisica, emanazione del Centro di cultura scientifica Ettore Majorana fondato da Antonino Zichichi, che è valso a Erice il titolo di Città della scienza e della pace. Nell'ex convento del terz'ordine di San Francesco si trova invece il Polo Museale Cordici, diviso nelle sezioni archeologica, arti decorative, armi, dipinti-sculture e arte contemporanea.

IL VIAGGIO IN CIFRE

Distanza totale: 135,1 km

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (soste escluse)

