Itinerari in auto

Il Trentino-Alto Adige non è solo escursioni in montagna e gite sulla neve. La Regione, infatti, offre diverse zone d'interesse culturale ed enogastronomico, come la Strada del Vino, la Weinstrasse, in provincia di Bolzano. Un viaggio tra i vigneti e le meraviglie paesaggistiche del Südtirol perfetto per le calde giornate estive: come sempre, vi raccomandiamo di controllare gli orari d'apertura dei luoghi d'interesse prima di partire.

Non solo montagne e stazioni sciistiche. Da Bolzano può anche valer la pena di percorrere, ad altitudini assai più basse, un itinerario che ha come filo conduttore i vigneti. Si dipana, infatti, lungo la er Weinstrasse, strada del vino istituita nel lontano 1964. Si esce dalla città seguendo le indicazioni per Merano, per poi svoltare a sinistra sulla s.s. 42 e, poco prima di scavalcare l'Adige, ancora a sinistra. Presto s'inizia a salire e appaiono i primi vigneti.