Taiwan on Tour - Un furgone Fiat 238 per promuovere la cultura di Formosa

Tra le tensioni con la Cina e la produzione di semiconduttori, mai come oggi l’isola di Taiwan fa parlare di sé in tutto il globo. Eppure, è ancora poco nota in Occidente la cultura del suo popolo: ecco perché, in Italia, è nata l’iniziativa Taiwan on Tour, una mostra-libreria itinerante su un vecchio furgone allestito e colorato per l’occasione.

Van torinese. Il mezzo è un Fiat 238, prodotto a partire dal 1967 come veicolo commerciale di medie dimensioni, che la Casa torinese vende all’epoca anche in una celebre variante ambulanza diventata protagonista di numerose produzioni cinematografiche e televisive. L’esemplare dell’iniziativa, ribattezzato TATO (Taiwan on Tour, per l'appunto), porta in giro per l’Italia libri di qualunque genere, riviste e illustrazioni della cultura taiwanese, tra cui 25 opere dell’artista Chia-Chi Yu, che, per l’occasione, arriverà per la prima volta nel nostro Paese.

In Trinacria. Dopo il tour nel Nord Italia della scorsa estate, il veicolo parte ora per la Sicilia dove sarà impegnato lungo un percorso di circa 2.000 km. Tra le tappe previste, non mancano quelle di Mazzarino (Palazzo Bartoli) del 23 giugno e delle kermesse Favara Farm Cultural Park, dal 24 giugno, e Isola Catania, dal 18 settembre, dove peraltro sarà ospite proprio Chia-Chi Yu. L’iniziativa TATO, patrocinata dal ministero della Cultura di Taiwan, è curata dall’associazione Noi Altri, dedita alla promozione delle arti visive, e da Noi Libreria di Milano.