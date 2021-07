Nel fine settimana i cieli della Lombardia ospiteranno un aeromobile diverso da tutti gli altri: è il dirigibile Goodyear Blimp, che nelle giornate dal 16 al 18 luglio si esibirà sopra Milano e Monza. Dopo oltre dieci anni d'assenza, il velivolo tornerà in Italia per sorvolare alcuni dei luoghi più famosi del capoluogo meneghino, per poi volare in Brianza per fornire la copertura aerea della 6 Ore di Monza, una delle tappe del Fia World Endurance Championship. Proprio nel Wec la Goodyear è fornitrice esclusiva di pneumatici per la categoria prototipi.

Europeo. Quello presente in Italia è il dirigibile Europa, diverso rispetto ai tre Blimp utilizzati in alcuni degli eventi più importanti degli Stati Uniti. Si tratta di un modello semirigido Zeppelin NT di marca Goodyear con telaio rigido interno e un involucro pressurizzato: a oggi, con i suoi 75 metri di lunghezza e 18 metri di altezza, è il più grande del suo genere al mondo. L'Europa è arrivato nel Vecchio continente nel marzo del 1972, partecipando per i 14 anni successivi a svariati eventi di richiamo internazionale, come il Gp di Germania del 1985 al Nürburgring e gli Open di Francia del 1986 al Roland Garros. Successivamente il dirigibile è tornato in volo per seguire altre manifestazioni, come il Giro d’Italia nel 2011. E oggi continua a essere utilizzato per effettuare riprese aeree di eventi sportivi seguiti a livello globale, come la 24 Ore di Le Mans.