È una crescita esponenziale, quella dell'azienda milanese. Brucia le tappe: dopo aver saturato il primo stabilimento di via Ponte Seveso (l'attuale via Fabio Filzi), già nel 1909 entrano in funzione i reparti produttivi alla Bicocca, allora nelle campagne a nord est della città. La P lunga era già diventata multinazionale con le aperture degli stabilimenti presso Barcellona nel 1902 e, successivamente, a Southampton nel '13 e in Argentina nel '16. Nello stesso anno in Italia nel 1916 diventa operativo l'impianto di Vercurago (Lecco), al quale seguiranno gli stabilimenti per le gomme Manresa in Spagna (1924), a Burton-on-Trent in Inghilterra (1928) e la prima fabbrica in Brasile (1929). Dopo l'esordio a Piazza Affari nel 1922, Pirelli & C. è quotata a Wall Street nel '29: è la prima società italiana ad apparire sul listino Usa. L'internazionalizzazione dell'azienda proseguirà nel 1960 con gli stabilimenti di Izmit (Turchia) e di Patrasso (Grecia), insieme ad altre fabbriche in Argentina e Gran Bretagna. Nel 1963 Pirelli acquisisce in Germania la Veith Gummiwerke, poi Veith Pirelli AG. Sempre durante gli anni Sessanta sono avviate le attività a Settimo Torinese, a Villafranca Tirrena e a Carlisle, nel Regno Unito. È inaugurata la pista di prova a Vizzola Ticino, tuttora utilizzata. Negli anni Ottanta, dopo aver fallito un tentativo di fusione con Dunlop, Pirelli acquisisce la tedesca Metzeler, specializzata negli pneumatici per moto. Negli anni Novanta tenterà di acquisire anche Continental, ma senza risultato. Nel 2015 l’azionista storico Camfin, ChemChina e Lti lanciano un’Opa su Pirelli attraverso Marco Polo Industrial per l'uscita da Piazza Affari e la riorganizzazione della società. Separate le attività nei pneumatici industrial, Pirelli torna in Borsa il 4 ottobre 2017 come "Pure Consumer Tyre company", focalizzata cioè sui pneumatici per auto, moto e cicli a elevato livello tecnologico, con 18 stabilimenti in 12 Paesi del mondo.