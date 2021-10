Caro energia

Che cosa sta succedendo ai prezzi del gas, del metano e, in generale, dell’energia? Sentire parlare gli addetti ai lavori di “follia dei mercati” e di “situazione mai vista” è sconcertante. Eppure, è così: a confermarlo, in questa intervista, è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, il think tank in materia energetica con cui Quattroruote collabora da tempo.

Intorno al mondo dell’auto sta succedendo di tutto, dalla forzatura sull’elettrico alla crisi dei microchip: ci mancava la crisi dei mercati energetici…

Siamo ingolfati, inceppati: la pandemia è stata un disastro delle cui implicazioni economiche forse non ci siamo resi pienamente conto. Adesso, la ripresa è caotica in tutte le filiere e il caos riguarda un po’ tutte le fonti di energia: il gas, il carbone, l’elettricità e, in parte, i meccanismi inerenti la CO2. Al contrario – e questa è un’altra stranezza – il petrolio naviga in acque più tranquille: il suo prezzo è un po’ aumentato, l’Opec ha accresciuto leggermente la produzione giornaliera, le scorte non mancano e il valore oscilla intorno agli 80 dollari, come nel 2018. Il carbone, invece, in questi giorni ha toccato i 250 dollari a tonnellata, superando i massimi raggiunti nel luglio del 2008, quando il petrolio viaggiava intorno ai 140 dollari e la benzina toccava 1,9 euro al litro. Il mio timore è che, nella situazione attuale, qualcosa del genere possa accadere anche per il barile di petrolio: non è escluso, vista la follia che sta riguardando il gas e, di conseguenza, l’elettricità.

Ma perché sta succedendo tutto questo?

I primi termini che vengono in mente sono “follia”, “impazzimento”, “fenomeno inspiegabile”… In realtà, è in corso quello che i teorici dell’economia industriale chiamano “il fallimento del mercato”: quando hai un prezzo del gas che passa da una media di 12 nel 2020 agli attuali 110 euro per megawattora, quando pensavamo che 40 o 50 fossero già insostenibili, ti trovi di fronte a qualcosa di paragonabile a un costo del barile di petrolio di 250 dollari e della benzina di 2 euro e 50 al litro. Ma se così fosse, avremmo dei titoli giganteschi sui giornali e una rabbia diffusa tra la popolazione…