Multe - Milano prima in Italia: in un anno ha incassato 151 milioni di euro

Gli automobilisti milanesi sono i più tartassati d'Italia. Secondo un'analisi condotta da Facile.it e Assicurazione.it su dati provenienti dal "Rendiconto proventi violazioni codice della strada" del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, l'anno scorso Milano ha infatti incassato ben 151 milioni di euro. Enorme il divario con gli altri capoluoghi di provincia lombardi: Brescia è il secondo comune lombardo con i maggiori proventi, con 11 milioni, mentre Bergamo si è fermata a 7 milioni. Nel complesso, l'intera Lombardia è ai vertici della classifica nazionale per l'importo complessivo, che ha portato nelle casse delle amministrazioni quasi 194 milioni di euro.

Roma staccata. Milano è anche la città che incassa di più dalle multe a livello nazionale. Roma, che ha oltre il doppio degli abitanti, ha ottenuto 133 milioni, mentre Torino e Bologna hanno riscosso, rispettivamente, 40,5 e 43,3 milioni. A Palermo sono state comminate multe per 25,5 milioni e a Napoli per 8,85 milioni. Il capoluogo meneghino rimane primo anche per "spesa" pro capite: infatti, rapportando gli incassi con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione (oltre 870.000 veicoli), i milanesi hanno pagato 174 euro a testa. Infine, primo posto anche nella speciale classifica delle violazioni dei limiti di velocità: Milano ha incassato poco meno di 13 milioni di euro, su un totale di quasi 15,5 milioni in tutta la Lombardia.