Lamborghini SCV12

Più downforce delle vetture GT3. Le prime immagini della vettura mettono in luce un'esasperata ricerca aerodinamica, tanto da evolvere il design tipico dei modelli Lamborghini verso un aspetto da Sport Prototipo pura. L'intero pacchetto aerodinamico sviluppa una downforce superiore alla Huracán GT3, dalla quale deriva l'impostazione generale della zona anteriore, mentre quella posteriore molto rastremata è dominata dall'ala regolabile a tutta larghezza. Anche in questo caso i dati tecnici dettagliati non sono ancora stati resi noti e non esistono riferimenti di tempo sul giro per comprendere le reali potenzialità della SCV12 rispetto alle auto da competizione omologate e ad altre hypercar simili riservate alla guida in pista, come la Ferrari FXX K Evo e la McLaren Senna GTR.