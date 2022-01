Jeep e-Hybrid

Di fatto, il primo full hybrid. Dentro il cofano debutta un propulsore tutto nuovo, un quattro cilindri 1.5 turbobenzina (della famiglia Gse, Global Small Engine, prodotto a Termoli, in Molise) a ciclo Miller con iniezione diretta, doppio variatore di vase, una nuova testata con camera di combustione compatta e un rapporto di compressione particolarmente elevato, 12,5:1. Le nuove e-Hybrid hanno una potenza massima di 130 CV a 5.500 giri/min e 240 Nm a 1.500 giri/min e sfruttano due unità elettriche, una a cinghia Bsg (acronimo di belt starter generator) a 48 volt e un'altra, integrata nel cambio, in grado di erogare 20 CV e 55 Nm (che diventano 135 Nm all'ingresso della trasmissione). Il nuovo propulsore della Jeep può sfruttare l'unità elettrica presente nel sette rapporti a doppia frizione (7HDT300) per muovere la vettura anche quando il quattro cilindri di 1.469 cm3 è spento. Ciò, di fatto, classifica queste nuove versioni delle Suv come full hybrid (la capacità della batteria non è stata dichiarata, ma dovrebbe essere pari a qualche centinaio di Wh).

Consumi e prestazioni. L'elettrificazione porta benefici sia in termini di prestazioni (nello spunto l'elettrico supporta il termico), sia di consumi ed emissioni che, secondo la Casa, sono inferiori del 15% rispetto alle T4 a benzina di pari potenza. La Renegade pesa, a secco, 1.420 kg (62% all'anteriore e 38% al posteriore), scatta da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e può toccare una velocità massima di 191 km/h con un consumo medio nel ciclo Wltp di 5,7-6,1 l/100 km con 130-139 g/km di emissioni di CO2. La Compass e-Hybrid pesa 80 kg in più (1.500 kg, con una distribuzione dei pesi 60/40), completa lo 0-100 km/h in dieci secondi netti, arriva a 193 km/h e propone un consumo dichiarato di 5,6-6,0 l/100 km con 128-136 g/km di emissioni di CO2.