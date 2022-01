Alpine A110S

Considerata l’attenzione maniacale al peso, alla fine il fatto che il milleotto turbo – la cui potenza specifica è d’assoluto livello, avendo 292 cavalli (la base 252 e la GT 300) – non raggiunga (di poco) la sofisticazione tecnica del due litri Porsche usato sulla 718 Cayman, per dire della concorrente d’elezione, conta relativamente. I 260 all’ora (autolimitati: chissà perché 260 e non 250 come tutti, dev’essere un tocco di grandeur transalpina) e uno zerocento in quattro secondi e mezzo la dicono lunga sulle potenzialità dell’auto (attivando il launch control, il motore esclude temporaneamente l'alimentazione di un cilindro, girando a "tre" per creare un sound corsaiolo); ma al di là delle pur apprezzabili prestazioni longitudinali l’atout dell’A110 sta nell’armonia che un insieme di componenti tutto sommato ordinari se presi singolarmente (il motore, appunto, ma anche il doppia frizione sette marce della Getrag e lo sterzo servoassistito elettromeccanicamente) dimostra quando si inizia a spingere. Senza ricorrere a soluzioni costose e senza essere inutilmente aggressiva anche in questa derivata all’ormone andante, l’Alpine restituisce un’esperienza di guida dove la priorità è il coinvolgimento del pilota. A un livello diverso rispetto alla citata 718, sia chiaro. In un contesto come l’handling di Vairano (un circuito progettato con lo specifico obbiettivo di individuare con precisione scientifica i limiti tecnici), la Porsche fu più veloce della francese in versione base di un secondo e mezzo: al netto del crono – dovendo anche presumere che i 40 CV in più della S colmino il divario – la differenza sostanziale è che mentre sulla tedesca per fare quei tempi ci vuole applicazione, sull’A110 il 100% delle performance è alla portata di chiunque. Utilizzando l’Alpine su strada, si avverte immediatamente la naturalezza e la linearità d’espressione con cui si tengono ritmi serrati in totale fluidità, al punto che talora si perde la percezione corretta della velocità. Dal punto di vista del comportamento, l’assetto varia dal neutro al sovrasterzo in modo graduale, anche grazie a uno sterzo diretto (bastano 2,2 giri per farlo andare da fondo corsa a fondo corsa) ma non fulminante nel turn-in: la motricità data dal motore centrale è tale che anche escludendo l’elettronica (ci sono tre modalità: normale, Sport e Track) non si avvertono pattinamenti o reazioni brutali nei transitori (tra l’altro, in pista il crono con Esp on della base fu identico a quello con i controlli disattivati, a testimonianza che se fai bene i telai non c’è bisogno di tanti chip). L’irrigidimento che la S porta con sé (rimane lo schema generale a quadrilateri articolati), pur imponendo un evidente pedaggio in termini di confort, rende il tutto più affilato e riduce i vistosi pompaggi del retrotreno sui curvoni dissestati che avevo sperimentato al lancio. Ciò in ogni caso non pregiudica il settaggio morbido del posteriore che dell’Alpine è – assieme ovviamente al basso di centro di gravità e al motore entrobordo – la caratteristica che definisce in maniera sostanziale come la macchina gira e si comporta al limite. È una delle pochissime vetture rimaste che ti dice esattamente cosa stanno facendo le ruote e qual è l’aderenza residua sulla quale puoi contare, senza l’effetto coprente e talora fuorviante delle innumerevoli soluzioni studiate per far stare in strada le macchine (a partire dalle quattro ruote motrici). Se poi vuoi provare emozioni extra e metterla di traverso (sempre in pista, eh), sei sempre certo che non ti morderà a tradimento come fanno tante mid-engine.

Detto che l'aggiornamento di metà carriera porta in dote alcune modifiche all'estetica (gli esuberanti vorranno sulla S l’Aero kit da 5.490 euro) e nuovi dettagli per gli interni (come l’infotainment da 7" che integra un sistema di telemetria), il prezzo: 74.600 euro, al quale bisogna secondo me aggiungere – perché le tradizioni non si perdano – i 1.800 euro del blue Alpine (il tricolore francese sparso qua e là è compreso). Non è poco. Ma ho il sospetto che i previdenti inizino già a scrutare l’opportunità di un investimento, ché di queste Alpine si perderà traccia.