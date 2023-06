Mondiale Endurance - Svelato il calendario 2024, c'è anche Imola

La FIA ha reso ufficiale il calendario del Mondiale Endurance (WEC) 2024. Tra le varie tappe c’è anche l’Italia e – per la prima volta – si correrà anche all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Si comincia a febbraio. Il Prologo del campionato si terrà in Qatar il 24 e 25 febbraio 2024, dando così il via a una serie di gare lunghe e avvincenti che porteranno i migliori piloti di endurance da un capo all'altro del mondo. Solo una settimana dopo il Prologo, il 2 marzo, sarà la volta della 1.812Km del Qatar. Questa gara, la cui lunghezza è ispirata alla data dell'indipendenza del paese – 1812, appunto – e promette di essere un evento dall’alto valore simbolico, soprattutto per gli appassionati qatarioti.

Imola prende il posto di Monza. Il 21 aprile il WEC farà tappa sul circuito del Santerno per disputare la 6 ore di Imola. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è assicurato un posto nel calendario subentrando a Monza per via della necessità di spostare l'evento in aprile, periodo in cui il circuito lombardo sarà soggetto a lavori per l'ammodernamento delle infrastrutture. Questo imprevisto ha offerto ad Imola una grande opportunità, permettendo al circuito di ospitare per la prima volta nella sua storia una gara del Mondiale Endurance. Dopo l'Imola, la competizione si sposterà a Spa, prima della celeberrima 24 Ore di Le Mans. Dopo tre anni d’assenza causa pandemia, tornano in calendario São Paolo e Austin, con quest’ultima che prende il posto di Sebring.

Il calendario completo del WEC 2024

24-25 Febbraio - Prologo in Qatar

2 marzo - 1812 Km del Qatar

21 aprile - 6 ore di Imola

11 maggio - 6 ore di Spa-Francorchamps

15-16 giugno - 24 Ore di Le Mans

14 luglio - 6 ore di San Paolo

15 settembre - 6 ore del Fuji

2 novembre - 8 ore del Bahrain