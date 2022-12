Autostrade - Passi avanti per la Gronda di Genova

Un passo avanti verso la realizzazione della Gronda di Genova è stato ottenuto con la sigla del protocollo d’intesa che reca le firme del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco della Città metropolitana di Genova Marco Bucci, del presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e dell’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi. Il protocollo conferma l’alto valore strategico e l’urgenza dell’opera per lo sviluppo territoriale e nazionale sotto il profilo economico-sociale.

L’opera. Il progetto, che prevede il raccordo interno con un nuovo tracciato a due corsie per senso di marcia tra Vesima e la Val Polcevera delle autostrade A10 Genova-Ventimiglia, A7 Serravalle-Genova e A12 Genova-La Spezia, mira a separare i flussi di traffico locale con quello di lunga percorrenza lungo l’asse Est-Ovest. Le previsioni di traffico sono di oltre 40 mila veicoli giorno, più di 8 mila dei quali di mezzi pesanti; l’investimento stimato supera i 4 miliardi di euro, finanziati interamente dalla società concessionaria. Lunga 72 chilometri, la Gronda di Genova correrà in gran parte in galleria (25, per un totale di 50 chilometri) e su 37 tra ponti e viadotti. La società di gestione prevede che l’opera permetterà di ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2, grazie anche a interventi di riforestazione per 31 ettari di nuovi boschi. L’installazione d’impianti fotovoltaici coprirà l’intero fabbisogno energetico dell’infrastruttura e le eccedenze energetiche saranno rese disponibili per le realtà del territorio.