Concessionarie - Autotorino acquista Mercedes-Benz Roma

Autotorino amplia la sua presenza sul territorio italiano, aggiungendo il Lazio alle sue tradizionali regioni di riferimento (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia). Infatti, l'azienda presieduta da Plinio Vanini, a conclusione di un processo di selezione condotto da Mercedes-Benz Italia, ha sottoscritto un contratto per acquisire Mercedes-Benz Roma.

Piano di crescita. L'acquisizione, che riguarda sei sedi romane del marchio tedesco e coinvolge 380 collaboratori, consente ad Autotorino di rafforzare un percorso di crescita che dovrebbe portare a consuntivare, alla fine del 2024, un fatturato di 2,2 miliardi di euro (+31,7% sul 2022) grazie a 70 concessionarie e a 2.500 dipendenti (+20%). Per Vanini e per il consigliere delegato Stefano Martinalli, l'acquisizione permetterà all'azienda di "approdare nella città che registra i maggiori volumi di auto vendute in Italia, consolidando così la partnership con Mercedes-Benz". "Inoltre, in coerenza con il piano industriale 2023–2027, acceleriamo la presenza di Autotorino nelle grandi città: prima Milano e Torino, oggi Roma", concludono i vertici del maggior operatore italiano di concessionarie auto.