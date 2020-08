Incentivi auto

250 euro in più per le 61-90. Pare confermato anche il leggero aumento del contributo statale per le vetture con emissioni da 61 a 90 g/km, che si vedrebbero riconoscere 250 euro in più rispetto a quanto disposto dal decreto Rilancio: in assenza di rottamazione, è dunque previsto il contributo di 1.000 euro da parte dello Stato, al quale se ne aggiungono altrettanti garantiti dal venditore; con la rottamazione di una vettura di almeno dieci anni, invece, i contributi salgono rispettivamente a 1.750 euro (Stato) e 2.000 euro (concessionaria).

Fino a 2 mila euro in più per le elettriche. Per il resto il provvedimento rifinanzia, anche per il 2021, il vecchio ecobonus già in vigore da marzo 2019 per le auto fino a 60 g/km (nelle due fasce 0-20 e 21-60 g/km) e lo migliora ancora, prevedendo un'iniezione di 50 milioni per il cosiddetto superecobonus: in sostanza, con rottamazione sono garantiti un ulteriore contributo di 2.000 mila euro dello Stato e 2.000 del dealer, i quali si dimezzano in assenza di rottamazione. Ma solo fino al 31 dicembre 2020.